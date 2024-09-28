tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 09:24

Published 28 сентября, 09:24

Modified 28 сентября, 09:26

Updated 28 сентября, 09:26

Прокуратура Нижнего Тагила проводит проверку после жесткой драки в школе №80

Прокуратура выясняет обстоятельства драки в школе №80 Нижнего Тагила

28 сентября 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney

Прокуратура Нижнего Тагила проводит проверку после жесткой драки в школе №80

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства и причины инцидента в школе №80 Нижнего Тагила. Там во время драки один из учеников получил травмы.

Семиклассники устроили драку прямо в фойе учебного учреждения. Зачинщика ссоры один из подростков избил руками и ногами. Тот упал, ударился об лавку и получил травмы.

Теперь прокуратура проводит доследственную проверку. Устанавливается, все ли необходимые меры для недопущения требований законодательства проводятся в образовательном учреждении Тагилстроевкого района.

Медикам предстоит установить степень тяжести вреда здоровью, а сотрудников школ опросят. Затем будут приняты меры реагирования, сообщили в ведомстве.

Напомним, что во время драки, по словам присутствующих, охранник отсутствовал на рабочем месте. Он убирал листву на территории школы.

Школьник в Екатеринбурге ударил учительницу тетрадью по лицу
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге врачи вывели из комы 12-летнюю девочку, которую избил подростокВ Асбесте подросток избил 13-летнего парня из-за прическиЗарядил кулаком по голове: в Екатеринбурге пьяный избил в магазине 9-летнюю девочку
#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Прокуратура#Дети#Школа#Драка#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика