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Posted 28 сентября, 11:52

Published 28 сентября, 11:52

Modified 28 сентября, 11:54

Updated 28 сентября, 11:54

Штормовое предупреждение вновь объявлено в Свердловской области

Штормовое предупреждение вновь объявлено в Свердловской области

28 сентября 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
В ближайшие дни в Свердловской области порывы метра могут достигать до 18 метров в секунду. В связи с этим в МЧС попросили жителей региона быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

Специалисты рекомендуют в такую погоду по возможности оставаться в помещении. Для безопасности других граждан необходимо убрать с подоконников и балконов вещи, которые может унести ветер.

Не следует ходить рядом с деревьями, щитами рекламы и линиями электропередач, так как конструкции могут обрушиться. Также не стоит оставлять в таких местах припаркованные автомобили.

Кроме того, сильный ветер может стать разносчиком огня из открытых источников. А это, возможно, приведет к пожару.

Ранее синоптики спрогнозировали теплую погоду в конце сентября 2024 года.

Ветер до 17 м/с ожидается в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Погода#Ветер#Прогноз погоды#Штормовое предупреждение#Природа#Екатеринбург#МЧС
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