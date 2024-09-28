Штормовое предупреждение вновь объявлено в Свердловской области

Posted 28 сентября, 11:52
Published 28 сентября, 11:52
Modified 28 сентября, 11:54
Updated 28 сентября, 11:54
Специалисты рекомендуют в такую погоду по возможности оставаться в помещении. Для безопасности других граждан необходимо убрать с подоконников и балконов вещи, которые может унести ветер.
Не следует ходить рядом с деревьями, щитами рекламы и линиями электропередач, так как конструкции могут обрушиться. Также не стоит оставлять в таких местах припаркованные автомобили.
Кроме того, сильный ветер может стать разносчиком огня из открытых источников. А это, возможно, приведет к пожару.
Ранее синоптики спрогнозировали теплую погоду в конце сентября 2024 года.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14