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Posted 28 сентября, 07:17

Published 28 сентября, 07:17

Modified 28 сентября, 07:33

Updated 28 сентября, 07:33

В Нижнем Тагиле начнут повышать финансовую грамотность населения

В Нижнем Тагиле начнут повышать финансовую грамотность населения

28 сентября 2024, 07:17
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле создан координационный совет по повышению финансовой грамотности населения города.

Состав совета уже определен, председателям станет замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Программа по повышению финансовой грамотности населения утверждена правительством РФ до 2030 года, а также региональными властями.

Совет будет определять механизмы и приоритеты поставленной задачи. Также специалисты будут решать вопросы общественного значения, формировать предложения и планы мероприятий.

О заседании совета все его члены должны быть проинформированы не позднее чем за пять рабочих дней до проведения. В нем могут также принимать участие для обсуждения вопросов и приглашенные гости, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов постоянно проводят профилактику с населением по поводу мошенников, которые различными путями изощряются и придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги у жителей Нижнего Тагила.

Один из последних таких случаев произошел с сотрудником НТМК. Он лишился 1,5 миллиона, поверив аферистам, которые сообщили, что его аккаунт на Госуслугах пытаются взломать.

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#Евгения Сафина#Общество#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Деньги#Финансы#Грамотность#Совет#Екатеринбург
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