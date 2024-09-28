В Нижнем Тагиле начнут повышать финансовую грамотность населения

Posted 28 сентября, 07:17
Published 28 сентября, 07:17
Modified 28 сентября, 07:33
Updated 28 сентября, 07:33
Состав совета уже определен, председателям станет замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Программа по повышению финансовой грамотности населения утверждена правительством РФ до 2030 года, а также региональными властями.
Совет будет определять механизмы и приоритеты поставленной задачи. Также специалисты будут решать вопросы общественного значения, формировать предложения и планы мероприятий.
О заседании совета все его члены должны быть проинформированы не позднее чем за пять рабочих дней до проведения. В нем могут также принимать участие для обсуждения вопросов и приглашенные гости, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что сотрудники правоохранительных органов постоянно проводят профилактику с населением по поводу мошенников, которые различными путями изощряются и придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги у жителей Нижнего Тагила.
Один из последних таких случаев произошел с сотрудником НТМК. Он лишился 1,5 миллиона, поверив аферистам, которые сообщили, что его аккаунт на Госуслугах пытаются взломать.
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