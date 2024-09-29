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Posted 29 сентября, 12:36

Published 29 сентября, 12:36

Modified 29 сентября, 12:38

Updated 29 сентября, 12:38

30 байкеров погибли в Свердловской области с начала мотосезона

30 байкеров погибли в Свердловской области с начала мотосезона

29 сентября 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области погибли 30 байкеров с начала мотосезона в 2024 года.

Сообщается, что в 2024 году погибло больше мотоциклистов, чем в предыдущем году, рассказала глава пресс-службы регионального ГАИ Галина Кравченко во время закрытия мотосезона.

В минувшем сезоне погибло 30 мотоциклистов. Всего с участием мототранспорта произошло не менее 500 аварий. Самыми распространенными причинами таких ДТП стали высокая скорость и несоблюдение очереди проезда.

Напомним, 20 сентября 2024 года в Сысертском районе 12-летний мальчик на мотоцикле врезался в автомобиль.

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