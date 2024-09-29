Байкеры в Екатеринбурге завершили мотосезон

Кое-кто из участников мероприятия собирал свой транспорт самостоятельно, а некоторые взяли с собой на закрытие сезона своих домашних питомцев. Так, по словам пары, которая приехала с собакой, животное всегда ездит вместе с ними на природу, пишет Е1.