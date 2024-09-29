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Posted 29 сентября, 06:45

Published 29 сентября, 06:45

Modified 29 сентября, 06:47

Updated 29 сентября, 06:47

Байкеры в Екатеринбурге завершили мотосезон

Байкеры в Екатеринбурге завершили мотосезон

29 сентября 2024, 06:45
Фото: Е1
В Екатеринбурге прошло закрытие мотосезона. Мероприятие состоялось около «Екатеринбург-Арены» 28 сентября 2024 года.

Кое-кто из участников мероприятия собирал свой транспорт самостоятельно, а некоторые взяли с собой на закрытие сезона своих домашних питомцев. Так, по словам пары, которая приехала с собакой, животное всегда ездит вместе с ними на природу, пишет Е1.

Байкеры оказались довольны местом проведения мероприятия, так как было достаточно места и здесь не ходили пешеходы. Состоялось выступление мотоциклисток, которые продемонстрировали собравшимся шоу с катанами.

Фото: Е1

Также мотоциклисты, выстроившись в колонну, проехали про улице Малышева, а затем развернулись на Восточной и поехали по улице Ленина.

Напомним, мотосезон в Екатеринбурге был открыт в мае 2024 года. В этот день в городе шел снег.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Закрытие#Мероприятие#Мотоциклисты#Сезон#Мотоциклы#Екатеринбург#Байкеры
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