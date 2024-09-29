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Posted 29 сентября, 15:06

Published 29 сентября, 15:06

Modified 29 сентября, 15:08

Updated 29 сентября, 15:08

Драка, финансовая грамотность тагильчан, проблемы с отоплением в Серове и дожди

Драка, финансовая грамотность тагильчан, проблемы с отоплением в Серове и дожди

29 сентября 2024, 15:06
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Прокуратура заинтересовалась дракой в тагильской школе. Родители школьников выступают против сокращения сроков учебы. Власти Тагила хотят повысит финансовую грамотность тагильчан. В Серове часть населения испытывает проблемы с отоплением. Холод и дождь надвигаются на Свердловскую область.

Драка с нокаутом в школе №80 Нижнего Тагила попала в поле зрения прокуратуры. В ведомстве организовали доследственную проверку по факту избиения семиклассника сверстником. Мальчик получил несколько ударов руками и ногами, а затем упал и ударился о лавку. Видео с дракой утекло в сеть.

Прокуратура выясняет обстоятельства драки в школе №80 Нижнего Тагила
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Родители Нижнего Тагила высказались против сокращения сроков обучения в школе. Ранее с такой инициативой выступил помощник президента Владимир Мединский. По его мнению, освоить школьную программу можно и в более сжатые сроки — это позволит быстрее определиться с будущей профессией. Отрицательно идею оценили 62% мужчин и 56% женщин.

Родители школьников в Нижнем Тагиле выступили против сокращения срока учебы в школе
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В Нижнем Тагиле повышением финансовой грамотности населения займется специально созданный в мэрии координационный совет. Таким образом власти хотят обезопасить горожан от мошенников, которые придумывают все более изощренные способы обмана людей.

В Нижнем Тагиле начнут повышать финансовую грамотность населения
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Жители улицы Февральской Революции в Серове вынуждены ходить дома в пальто и перчатках и спать под несколькими одеялами. Все дело в том, что в домах нет ни отопления, ни горячей воды. Однако в мэрии города напоминают, что работы по пуску тепла в Серове продлятся до 1 октября.

Жители Серова пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды
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Второй осенний месяц в Свердловской области начнется с похолодания. Если 30 сентября воздух в регионе прогреется до 21 градуса, то уже 1 октября на улице будет не больше +12. Также синоптики обещают осадки и ночные заморозки.

В Свердловскую область придут похолодание и дожди
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