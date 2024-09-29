Драка, финансовая грамотность тагильчан, проблемы с отоплением в Серове и дожди

Жители улицы Февральской Революции в Серове вынуждены ходить дома в пальто и перчатках и спать под несколькими одеялами. Все дело в том, что в домах нет ни отопления, ни горячей воды. Однако в мэрии города напоминают, что работы по пуску тепла в Серове продлятся до 1 октября.