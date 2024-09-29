Грибники нашли в лесу в Свердловской области необычные грибы фиолетового цвета

Posted 29 сентября, 08:09
Published 29 сентября, 08:09
Modified 29 сентября, 08:11
Updated 29 сентября, 08:11
По словам свердловчанок, эти грибы называются рядовкой, рассказали в группе ВКонтакте «Уральский я же грибник».
Также женщины собрали моховики, грузди красного цвета и ежовик, а также чернику и бруснику. Одна из горожанок отметила, что лес сухой и погода выдалась хорошей.
Напомним, жители Свердловской области рассказали о том, что на садовых участках снова стали плодоносить кусты клубники и малины.
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