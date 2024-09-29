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Posted 29 сентября, 08:09

Published 29 сентября, 08:09

Modified 29 сентября, 08:11

Updated 29 сентября, 08:11

Грибники нашли в лесу в Свердловской области необычные грибы фиолетового цвета

Грибники нашли в лесу в Свердловской области необычные грибы фиолетового цвета

29 сентября 2024, 08:09
Фото: Группа ВКонтакте «Уральский я же грибник»
Жительницы Первоуральска нашли в лесу грибы фиолетового цвета. Также они собрали другие грибы и ягоды.

По словам свердловчанок, эти грибы называются рядовкой, рассказали в группе ВКонтакте «Уральский я же грибник».

Также женщины собрали моховики, грузди красного цвета и ежовик, а также чернику и бруснику. Одна из горожанок отметила, что лес сухой и погода выдалась хорошей.

Напомним, жители Свердловской области рассказали о том, что на садовых участках снова стали плодоносить кусты клубники и малины.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Лес#Грибы#Природа#Грибники#Ягоды#Екатеринбург
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