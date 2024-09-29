Капли желтого жира больше не будут свисать гроздьями: как отмыть кухонный гарнитур

Posted 29 сентября, 04:30
Published 29 сентября, 04:30
Modified 29 сентября, 04:30
Updated 29 сентября, 04:30
Способов, чтобы справиться с проблемой, целое множество. Но современные хозяйки все чаще выбирают именно натуральные средства — соду, уксус, лимонную кислоту.
Вот рецепт очень эффективной пасты, которая очистит даже самые застарелые жирные пятна. Смешайте соду и воду в пропорции 1:1. Смесь сразу же начнет очень бурно пениться.
В завершении добавляем лимонную кислоту (реакция будет еще более бурной). В емкости образуется пышная пена, но она очень быстро осядет. Получившийся состав будет прозрачным, с большим количеством пузырьков, очень похоже на газировку. Важно, что все составляющие должны раствориться без остатка, — советуют эксперты портала ixbt.com.
Нанесите пасту на жирные пятна, оставьте на 10-15 минут. Смочите губку уксусом и аккуратно протрите обработанные участки. Протрите поверхность влажной тканью и вытрите насухо.
Еще одним замечательным средством является лимон. Разрежьте его пополам и используйте его, чтобы потереть жирное пятно. Оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой. Протрите насухо, чтобы не осталось разводов. Кислота разрушает структуру жира, и он отмывается очень легко.
Если натуральные методы не помогают, можно использовать специализированные чистящие средства, например, спреи для кухонных поверхностей. Следуйте инструкции на упаковке и не забывайте использовать перчатки для защиты рук.
Ну, а предотвратить появление жирных пятен на кухне поможет элементарная профилактика.
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Источник: ixbt.com.
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