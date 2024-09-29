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Posted 29 сентября, 04:30

Published 29 сентября, 04:30

Modified 29 сентября, 04:30

Updated 29 сентября, 04:30

Капли желтого жира больше не будут свисать гроздьями: как отмыть кухонный гарнитур

Капли желтого жира больше не будут свисать гроздьями: как отмыть кухонный гарнитур

29 сентября 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Во время готовки на кухонной мебели часто появляются жирные пятна. Даже при аккуратном обращении с продуктами капли жира оседают на шкафах, столешницах и вытяжках. Чтобы не оттирать их долго и нудно, воспользуйтесь этими проверенными лайфхаками.

Способов, чтобы справиться с проблемой, целое множество. Но современные хозяйки все чаще выбирают именно натуральные средства — соду, уксус, лимонную кислоту.

Вот рецепт очень эффективной пасты, которая очистит даже самые застарелые жирные пятна. Смешайте соду и воду в пропорции 1:1. Смесь сразу же начнет очень бурно пениться.

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В завершении добавляем лимонную кислоту (реакция будет еще более бурной). В емкости образуется пышная пена, но она очень быстро осядет. Получившийся состав будет прозрачным, с большим количеством пузырьков, очень похоже на газировку. Важно, что все составляющие должны раствориться без остатка, — советуют эксперты портала ixbt.com.

Нанесите пасту на жирные пятна, оставьте на 10-15 минут. Смочите губку уксусом и аккуратно протрите обработанные участки. Протрите поверхность влажной тканью и вытрите насухо.

Еще одним замечательным средством является лимон. Разрежьте его пополам и используйте его, чтобы потереть жирное пятно. Оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой. Протрите насухо, чтобы не осталось разводов. Кислота разрушает структуру жира, и он отмывается очень легко.

Если натуральные методы не помогают, можно использовать специализированные чистящие средства, например, спреи для кухонных поверхностей. Следуйте инструкции на упаковке и не забывайте использовать перчатки для защиты рук.

Ну, а предотвратить появление жирных пятен на кухне поможет элементарная профилактика.

  • Регулярная чистка. Протирайте поверхности хотя бы раз в неделю теплой водой с мылом.
  • Используйте вытяжку. Включайте ее при готовке, чтобы уменьшить количество оседающего на мебели жира.
  • Разделяйте зоны готовки. Используйте фартуки и защитные панели, чтобы предотвратить попадание жира на удалённые поверхности.

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Источник: ixbt.com.

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