Капли желтого жира больше не будут свисать гроздьями: как отмыть кухонный гарнитур

Сюжет Дом и сад

Во время готовки на кухонной мебели часто появляются жирные пятна. Даже при аккуратном обращении с продуктами капли жира оседают на шкафах, столешницах и вытяжках. Чтобы не оттирать их долго и нудно, воспользуйтесь этими проверенными лайфхаками.