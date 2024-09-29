Компост из опавшей листвы превратит огород в цветущий сад: как приготовить удобрение

Листовой опад считается ценным органическим удобрением и обладает множеством полезных свойств. Он улучшает структуру почвы, увеличивая ее воздухопроницаемость и влагоудерживающую способность — это особенно полезно для тяжелых глинистых и песчаных почв. Разлагаясь, листья выделяют различные питательные вещества, включая азот, фосфор, калий и микроэлементы, которые хорошо усваиваются растениями. Также листовой опад стимулирует активность почвенных микроорганизмов, которые играют ключевую роль в разложении органических веществ и формировании плодородного слоя. Вот почему приготовление компоста из листьев — отличная идея.