Компост из опавшей листвы превратит огород в цветущий сад: как приготовить удобрение

Posted 29 сентября, 07:08
Published 29 сентября, 07:08
Modified 29 сентября, 07:08
Updated 29 сентября, 07:08
Листовой опад считается ценным органическим удобрением и обладает множеством полезных свойств. Он улучшает структуру почвы, увеличивая ее воздухопроницаемость и влагоудерживающую способность — это особенно полезно для тяжелых глинистых и песчаных почв. Разлагаясь, листья выделяют различные питательные вещества, включая азот, фосфор, калий и микроэлементы, которые хорошо усваиваются растениями. Также листовой опад стимулирует активность почвенных микроорганизмов, которые играют ключевую роль в разложении органических веществ и формировании плодородного слоя. Вот почему приготовление компоста из листьев — отличная идея.
Осенью соберите опавшую листву с участка. Старайтесь избегать листвы от больных растений, чтобы не занести патогены в компост. Для ускорения процесса компостирования можно добавить другие органические материалы, такие как кухонные отходы (фрукты и овощи), скошенная трава и сено. Избегайте добавления мясных продуктов и жирных остатков.
Выберите затененное место с повышенной влажностью. Можно использовать специальный компостер или просто сформировать кучу. Главное — обеспечить вентиляцию и доступ влаги. Формируйте компост из листвы слоями, чередуя ее с кухонными отходами, ветками, травой.
Для создания компоста, листья нужно нарезать на небольшие кусочки, это поможет ускорить процесс разложения, — советуют эксперты портала novochag.ru.
Компост нужно по мере возможности поддерживать во влажном состоянии. Если погода стоит сухая, поливайте кучу водой.
Регулярно переворачивайте компост, чтобы обеспечить доступ кислорода, который необходим для микроорганизмов, занимающихся разложением. Можно использовать готовые ускорители компостирования или добавить немного садовой земли, чтобы повысить активность микроорганизмов. В зависимости от условий и состава компоста процесс разложения может занять от нескольких месяцев до года.
Компост созревает, когда приобретает темный цвет, рассыпчатую текстуру и запах свежей земли. Готовый компост можно использовать для удобрения грядок, клумб и деревьев. Он улучшает структуру почвы, ее плодородие и удержание влаги.
Используйте компост для улучшения вашего сада, и вы увидите, как растения благодарят вас богатым урожаем. Это не только экологически полезно, но и экономически выгодно.
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