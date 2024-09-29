Кучи мертвых рыб найдены около Рефтинского водохранилища в Свердловской области

Posted 29 сентября, 05:14
Published 29 сентября, 05:14
Modified 29 сентября, 05:16
Updated 29 сентября, 05:16
По предположению рыбаков, это случилось в связи с пересыханием канала, где сейчас нет воды, рассказали в группе ВКонтакте «Рыбалка на Среднем и Южном Урале».
По направлению к Сухому Логу находятся еще невысохшие небольшие водоемы. По словам свердловчан, здесь можно поймать карасей некрупных размеров, тогда как раньше они могли весить до 800 грамм.
Напомним, житель Невьянского района, поймавший щуку на реке Нейва, рассказал о том, что улов становится меньше из-за облетевшей листвы.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14