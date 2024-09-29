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Posted 29 сентября, 11:38

Published 29 сентября, 11:38

Modified 29 сентября, 11:40

Updated 29 сентября, 11:40

Первоклассник в Екатеринбурге сообщил о минировании школы

Первоклассник в Екатеринбурге сообщил о минировании школы

29 сентября 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney
Ученик первого класса гимназии №176 в Екатеринбурге сообщил сотрудникам экстренной службы о ложном минировании гимназии №151.

Известно, что школьник взял у одноклассника смарт-часы и с их помощью сообщил в службу спасения о том, что гимназия №151 якобы заминирована, пишет Ура.ру.

В учебное учреждение выезжали специалисты, однако тревожный сигнал не подтвердился. Когда выяснилось, что таким образом «пошутил» младшеклассник, его родителей вызвали в полицию для профилактической беседы.

Напомним, 2 сентября 2024 года в Арамиле детей во время праздничной линейки эвакуировали из школы из-за неизвестной коробки. Специалисты выяснили, что опасности нет.

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