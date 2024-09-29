Подросток ездил на «Жигулях» без прав в Каменске-Уральском

Posted 29 сентября, 07:27
Published 29 сентября, 07:27
Modified 29 сентября, 07:29
Updated 29 сентября, 07:29
Автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток. На место инцидента вызвали его родителей, рассказали в пресс-службе ГИБДД Каменска-Уральского.
На родителей юноши были составлены материалы за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. Автомобиль был отправлен на спецстоянку.
Напомним, 24 сентября 2024 года в Ивделе пьяная девушка управляла машиной без водительских прав.
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