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Posted 29 сентября, 07:27

Published 29 сентября, 07:27

Modified 29 сентября, 07:29

Updated 29 сентября, 07:29

Подросток ездил на «Жигулях» без прав в Каменске-Уральском

Подросток ездил на «Жигулях» без прав в Каменске-Уральском

29 сентября 2024, 07:27
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском подросток ездил на автомобиле ВАЗ без прав. Его поймали полицейские. Инцидент произошел на улице Лермонтова.

Автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток. На место инцидента вызвали его родителей, рассказали в пресс-службе ГИБДД Каменска-Уральского.

На родителей юноши были составлены материалы за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. Автомобиль был отправлен на спецстоянку.

Напомним, 24 сентября 2024 года в Ивделе пьяная девушка управляла машиной без водительских прав.

Водитель питбайка без прав столкнулся с автомобилем под Каменском-Уральским
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