Родители школьников в Нижнем Тагиле выступили против сокращения срока учебы в школе

Posted 29 сентября, 10:53
Published 29 сентября, 10:53
Modified 29 сентября, 10:55
Updated 29 сентября, 10:55
Так, 6 из 10 тагильчан аргументировали свою позицию тем, что в 17-18 лет большинство выпускников еще не знают, чем они хотят заниматься и на кого учиться. 61% родителей школьников также не поддержали данную идею, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе сервиса SuperJob.
Сообщается, что мужчины высказывались против активнее женщин. Так, первых было зафиксировано 62%, а вторых — 56%. Большинство тагильчан, высказавшихся против, были в возрасте от 35 до 44 лет, что составило 65%. Сторонников данной инициативы оказалось по 26% — среди активного населения в целом и среди родителей детей.
Свое мнение они объяснили тем, что раньше в стране учились по 10 лет и были хорошие специалисты и что 1-2 года учебы явно лишние, а также было озвучено мнение, что в 18 лет можно уже выходить замуж, тогда как школьники продолжают сидеть за партой.
15% респондентов затруднились оценить инициативу.
Напомним, выпускники школ в РФ будут сдавать больше предметов для поступления в вузы.
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