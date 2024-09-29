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Posted 29 сентября, 10:53

Published 29 сентября, 10:53

Modified 29 сентября, 10:55

Updated 29 сентября, 10:55

Родители школьников в Нижнем Тагиле выступили против сокращения срока учебы в школе

Родители школьников в Нижнем Тагиле выступили против сокращения срока учебы в школе

29 сентября 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney
Жители Нижнего Тагила, в том числе родители школьников, выступили против предложения помощника президента РФ Владимира Мединского о сокращении срока школьного обучения. Опрос тагильчан был проведен с 25 по 27 сентября 2024 года.

Так, 6 из 10 тагильчан аргументировали свою позицию тем, что в 17-18 лет большинство выпускников еще не знают, чем они хотят заниматься и на кого учиться. 61% родителей школьников также не поддержали данную идею, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе сервиса SuperJob.

Сообщается, что мужчины высказывались против активнее женщин. Так, первых было зафиксировано 62%, а вторых — 56%. Большинство тагильчан, высказавшихся против, были в возрасте от 35 до 44 лет, что составило 65%. Сторонников данной инициативы оказалось по 26% — среди активного населения в целом и среди родителей детей.

Свое мнение они объяснили тем, что раньше в стране учились по 10 лет и были хорошие специалисты и что 1-2 года учебы явно лишние, а также было озвучено мнение, что в 18 лет можно уже выходить замуж, тогда как школьники продолжают сидеть за партой.

15% респондентов затруднились оценить инициативу.

Напомним, выпускники школ в РФ будут сдавать больше предметов для поступления в вузы.

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