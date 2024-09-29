Родители школьников в Нижнем Тагиле выступили против сокращения срока учебы в школе

Свое мнение они объяснили тем, что раньше в стране учились по 10 лет и были хорошие специалисты и что 1-2 года учебы явно лишние, а также было озвучено мнение, что в 18 лет можно уже выходить замуж, тогда как школьники продолжают сидеть за партой.