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Posted 29 сентября, 10:17

Published 29 сентября, 10:17

Modified 29 сентября, 10:19

Updated 29 сентября, 10:19

В Свердловскую область придут похолодание и дожди

В Свердловскую область придут похолодание и дожди

29 сентября 2024, 10:17
Фото: 1MI
В Свердловской области ожидается похолодание с 1 октября 2024 года.

30 сентября станет последним теплым днем в области. В последний день месяца температура днем повысится до +21 градуса, а к ночи похолодает до +11… +6.

На следующий день будет не больше +12 градусов. Также местами возможны осадки, рассказали в УГМС.

Дневное тепло 2 и 3 октября будет на уровне +8… +13 градусов, а ночью, возможно, станет холоднее до нуля градусов.

Напомним, в конце сентября 2024 года в Свердловской области экстренная служба объявила штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого достигают 18 метров.

Ветер до 17 м/с ожидается в Свердловской области
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