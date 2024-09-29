В Свердловскую область придут похолодание и дожди

Posted 29 сентября, 10:17
Published 29 сентября, 10:17
Modified 29 сентября, 10:19
Updated 29 сентября, 10:19
30 сентября станет последним теплым днем в области. В последний день месяца температура днем повысится до +21 градуса, а к ночи похолодает до +11… +6.
На следующий день будет не больше +12 градусов. Также местами возможны осадки, рассказали в УГМС.
Дневное тепло 2 и 3 октября будет на уровне +8… +13 градусов, а ночью, возможно, станет холоднее до нуля градусов.
Напомним, в конце сентября 2024 года в Свердловской области экстренная служба объявила штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого достигают 18 метров.
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