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Posted 29 сентября, 06:04

Published 29 сентября, 06:04

Modified 29 сентября, 06:06

Updated 29 сентября, 06:06

Пропавший житель Свердловской области найден живым

Завершены поиски пропавшего мужчины в Екатеринбурге

29 сентября 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney

Пропавший житель Свердловской области найден живым

В Екатеринбурге нашли 58-летнего мужчину на машине Geely Vision, который пропал несколько дней назад.

Известно, что со свердловчанином все в порядке. О том, что он нашелся, рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, горожанин бесследно пропал 25 сентября 2024 года. Он должен был возвращаться домой в Бисерть из Ревды, однако по дороге исчез. Перед этим его видели около торгового центра «Мега».

У мужчины не было проблем с законом, вредных привычек, а также он ни с кем не ссорился.

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