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Posted 29 сентября, 12:04

Published 29 сентября, 12:04

Modified 29 сентября, 12:06

Updated 29 сентября, 12:06

Женщины вырвали деревья во дворе Екатеринбурга

Женщины вырвали деревья во дворе Екатеринбурга

29 сентября 2024, 12:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестные женщины вырвали деревья, которые были недавно посажены. Инцидент произошел во дворе на улице Сулимова.

Женщины вырывали саженцы, а затем их уносили. Одна из них при этом несла лопату из закрывала лицо курткой, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

По словам одной из местных жительниц, деревья были высажены совсем недавно.

Напомним, в сентябре 2024 года неизвестные злоумышленники снова испортили стелу «Европа — Азия», которая установлена в поселке Уралец под Нижним Тагилом.

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