Житель Екатеринбурга хотел избавиться от дела за 2,5 млн и попался

Posted 29 сентября 2024, 06:47
Published 29 сентября 2024, 06:47
Modified 29 сентября 2024, 06:49
Updated 29 сентября 2024, 06:49
По словам очевидца, екатеринбуржец дал взятку через посредника, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.
При этом в настоящий момент точно неизвестно, кому были предназначены денежные средства — сотрудникам полиции или СК, пишет Ура.ру.
Сообщается, что мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили дело за взяточничество.
Напомним, 18 сентября 2024 года был задержан глава Артемовского по подозрению в коррупционной деятельности.