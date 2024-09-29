Жители Серова пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

Posted 29 сентября, 08:00
Published 29 сентября, 08:00
Modified 29 сентября, 08:02
Updated 29 сентября, 08:02
По словам очевидцев, из-за того, что в доме нет тепла, пожилым людям приходится быть дома в теплой одежде и даже в перчатках, а также укрываться несколькими одеялами, рассказали в группе ВКонтакте «Это Серов, детка».
В группе мэрии Серова сообщается, что запуск отопления идет с 23 сентября до 1 октября 2024 года.
Напомним, в Артемовском у жителей квартиры, где нет батарей, берут плату за отопление. Размер задолженности достиг 50 тысяч рублей.
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