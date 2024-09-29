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Posted 29 сентября, 08:00

Published 29 сентября, 08:00

Modified 29 сентября, 08:02

Updated 29 сентября, 08:02

Жители Серова пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

Жители Серова пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

29 сентября 2024, 08:00
Фото: 1MI
В Серове местные жители пожаловались на отсутствие тепла и горячей воды на улице Февральской Революции.

По словам очевидцев, из-за того, что в доме нет тепла, пожилым людям приходится быть дома в теплой одежде и даже в перчатках, а также укрываться несколькими одеялами, рассказали в группе ВКонтакте «Это Серов, детка».

В группе мэрии Серова сообщается, что запуск отопления идет с 23 сентября до 1 октября 2024 года.

Напомним, в Артемовском у жителей квартиры, где нет батарей, берут плату за отопление. Размер задолженности достиг 50 тысяч рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Пенсионеры#Горячая вода#ЖКХ#Серов#Отопление#Очевидцы#Екатеринбург#Горожане
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