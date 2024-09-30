11 мигрантов поставлены на воинский учет во время рейда в аэропорту Кольцово

Posted 30 сентября, 03:17
Published 30 сентября, 03:17
Modified 30 сентября, 03:19
Updated 30 сентября, 03:19
11 мигрантам, которые стали гражданами РФ, отдали повестки в военкомат. Также во время рейда были выявлены шесть нелегальных мигрантов, рассказали в пресс-службе ВСУ Следкома по Центральному округу.
Четверо иностранных граждан не имели прав для вождения транспортных средств. Кроме того, сотрудники спецслужб провели 15 бесед, во время которых они предлагали отправиться на военную службу по контракту.
Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области более двух тысяч мигрантов были поставлены на воинский учет.
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