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Posted 30 сентября, 06:37

Published 30 сентября, 06:37

Modified 30 сентября, 06:39

Updated 30 сентября, 06:39

Автобус и автомобиль столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Автобус и автомобиль столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

30 сентября 2024, 06:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге произошла авария с участием автобуса и автомобиля Ford Focus на перекрестке улиц Малышева — 8 марта. ЧП случилось 29 сентября 2024 года.

Иномарка, поворачивая в сторону улицы Малышева, врезалась в общественный транспорт, в котором ехали 20 человек, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

В результате случившегося получила повреждения маленькая девочка, которая находилась в легковой машине. Ее доставили в клинику. Других пострадавших нет. По словам обоих автомобилистов, они ехали на зеленый свет.

Напомним, 25 сентября 2024 года под Каменском-Уральским столкнулись байк и автомобиль. В ДТП пострадал мотоциклист.

В Екатеринбурге по вине таксиста в ДТП пострадали девочки 10 и 15 лет
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