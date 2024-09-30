Автобус и автомобиль столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Posted 30 сентября, 06:37
Published 30 сентября, 06:37
Modified 30 сентября, 06:39
Updated 30 сентября, 06:39
Иномарка, поворачивая в сторону улицы Малышева, врезалась в общественный транспорт, в котором ехали 20 человек, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В результате случившегося получила повреждения маленькая девочка, которая находилась в легковой машине. Ее доставили в клинику. Других пострадавших нет. По словам обоих автомобилистов, они ехали на зеленый свет.
Напомним, 25 сентября 2024 года под Каменском-Уральским столкнулись байк и автомобиль. В ДТП пострадал мотоциклист.
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