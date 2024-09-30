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Posted 30 сентября, 03:47

Published 30 сентября, 03:47

Modified 30 сентября, 03:49

Updated 30 сентября, 03:49

Дети в Екатеринбурге вышли на крестный ход

Дети в Екатеринбурге вышли на крестный ход

30 сентября 2024, 03:47
Фото: Группа ВКонтакте «Урал православный. Екатеринбургская епархия»
В Екатеринбурге дети вышли на крестный ход, который был посвящен началу учебного года в православных школах. Он состоялся 29 сентября 2024 года.

Ход стартовал возле Храма на Шувакишской улице, а затем участники мероприятия прошли несколько километров до монастыря, который находится на Ганиной яме, рассказали в группе ВКонтакте Екатеринбургской епархии.

Кроме учеников православных учебных учреждений в данном шествии были студенты и участники патриотических религиозных организаций, а также их родители и учителя.

Напомним, с 7 по 25 сентября 2024 года в Екатеринбурге прошел Симеоновский крестный ход.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Религия#Мероприятие#Православие#Крестный ход#Шествие#Екатеринбург
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