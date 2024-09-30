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Posted 30 сентября, 04:05

Published 30 сентября, 04:05

Modified 30 сентября, 04:07

Updated 30 сентября, 04:07

Девушка из Березовского заплатила за поездку в такси 315 раз

Девушка из Березовского заплатила за поездку в такси 315 раз

30 сентября 2024, 04:05
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Березовского несколько сотен раз оплатила свою поездку в такси.

Девушка вызвала такси из поселка Сатропышминск в Березовский. Цена поездки была 572 рубля. Однако эти деньги списали с ее банковской карты более 300 раз, пишет Е1.

Свердловчанка узнала об этом на следующий день, когда зашла в банковское приложение и заметила большой «минус» на своей карточке.

Она связалась со службой поддержки в такси, где ей сообщили, что случился технический сбой, однако ускорить возврат денег организация вряд ли сумеет.

Напомним, жительнице Первоуральска в течение двух месяцев писали и звонили из банка более 700 раз из-за ее задолженности по кредиту.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Деньги#Такси#ЧП#Банковская карта#Поездка#18+#Екатеринбург#Инцидент#Технический сбой
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