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Posted 30 сентября, 14:57

Published 30 сентября, 14:57

Modified 30 сентября, 14:59

Updated 30 сентября, 14:59

Девушка из Екатеринбурга попала в топ-50 самых красивых девушек России

Девушка из Екатеринбурга попала в топ-50 самых красивых девушек России

30 сентября 2024, 14:57
Фото: Изображение Midjourney
София Ершова, уроженка Екатеринбурга, участвовала в конкурсе «Мисс Россия 2024» и попала в топ самых красивых женщин страны.

Сейчас девушка не живет в Екатеринбурге, так как учится в Ульяновске, однако на конкурсе представляла свой родной город, пишет «КП-Екатеринбург».

Победительница отметила, что участие в таком большом конкурсе — это огромное достижение и выиграть в нем очень тяжело, для этого понадобились сотни часов тренировок.

Напомним, что медики из Нижнего Тагила будут бороться за звание «Лучшей медсестры» и «Лучшего фельдшера».

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