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Posted 30 сентября, 16:41

Published 30 сентября, 16:41

Modified 30 сентября, 16:43

Updated 30 сентября, 16:43

В Челябинской области на рыбалке пропал житель Екатеринбурга

Екатеринбуржец бесследно исчез на рыбалке в Челябинской области

30 сентября 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney

В Челябинской области на рыбалке пропал житель Екатеринбурга

38-летний екатеринбуржец пропал на водохранилище Аргази, где ловил рыбу.

Последний раз Андрея Ветренко видели 27 сентября. С тех пор он не выходит на связь. Ищет пропавшего жителя Среднего Урала волонтеры «ЛизыАлерт» и водолазы.

Фото: отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области в ВК

Подводные поиски идут с 29 сентября. Водоем также обследуют добровольцы с лодками.

Ранее в Екатеринбурге нашли живым 58-летнего мужчину, который пропал вместе с автомобилем по дороге в Бисерть.

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#Лидия Шиманаева#Рыбалка#Челябинская область#Пропал человек#Поиски#Екатеринбург
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