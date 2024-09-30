Екатеринбуржец бесследно исчез на рыбалке в Челябинской области

Posted 30 сентября, 16:41
Published 30 сентября, 16:41
Modified 30 сентября, 16:43
Updated 30 сентября, 16:43
Последний раз Андрея Ветренко видели 27 сентября. С тех пор он не выходит на связь. Ищет пропавшего жителя Среднего Урала волонтеры «ЛизыАлерт» и водолазы.
Подводные поиски идут с 29 сентября. Водоем также обследуют добровольцы с лодками.
Ранее в Екатеринбурге нашли живым 58-летнего мужчину, который пропал вместе с автомобилем по дороге в Бисерть.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14