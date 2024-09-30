Екатеринбуржец заплатит 300 тысяч компенсации пострадавшему из-за него в ДТП

Posted 30 сентября, 13:21
Published 30 сентября, 13:21
Modified 30 сентября, 13:23
Updated 30 сентября, 13:23
Инцидент произошел 4 декабря 2023 года на автодороге «Екатеринбург — Шадринск — Курган». Водитель фуры «MAN-Купава» не соблюдал безопасную дистанцию. Он влетел в KIA Spektra, котороая от удара вылетела на полосу встречного движения полосу.
На встречной полосе произошло второе столкновение, которое привело к травмам водителя.
Пострадавший был некоторое время нетрудоспособен и испытывал сильную боль. Суд взыскал с виновника аварии 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 30 тысяч рублей за услуги представителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, в Екатеринбурге дорожники заплатят мужчине 500 тысяч за поврежденное авто.
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