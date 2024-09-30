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Posted 30 сентября, 13:21

Published 30 сентября, 13:21

Modified 30 сентября, 13:23

Updated 30 сентября, 13:23

Екатеринбуржец заплатит 300 тысяч компенсации пострадавшему из-за него в ДТП

Екатеринбуржец заплатит 300 тысяч компенсации пострадавшему из-за него в ДТП

30 сентября 2024, 13:21
Фото: 1MI
Екатеринбуржец заплатит 300 тысяч рублей компенсации морального вреда пострадавшему из-за него в ДТП человеку.

Инцидент произошел 4 декабря 2023 года на автодороге «Екатеринбург — Шадринск — Курган». Водитель фуры «MAN-Купава» не соблюдал безопасную дистанцию. Он влетел в KIA Spektra, котороая от удара вылетела на полосу встречного движения полосу.

На встречной полосе произошло второе столкновение, которое привело к травмам водителя.

Пострадавший был некоторое время нетрудоспособен и испытывал сильную боль. Суд взыскал с виновника аварии 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 30 тысяч рублей за услуги представителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, в Екатеринбурге дорожники заплатят мужчине 500 тысяч за поврежденное авто.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Суд#Компенсация#Екатеринбург
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