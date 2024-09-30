Екатеринбуржец заплатит 300 тысяч компенсации пострадавшему из-за него в ДТП

Пострадавший был некоторое время нетрудоспособен и испытывал сильную боль. Суд взыскал с виновника аварии 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 30 тысяч рублей за услуги представителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.