Экс-солистка «Комбинации» Светлана Кашина поделилась впечатлениями о сериале

Жительница Нижнего Тагила и экс-участница группы «Комбинация» Светлана Кашина поделилась своими впечатлениями о сериале с редакцией TagilCity.ru и рассказала о том, насколько точно создателям кинокартины удалось передать ту самую атмосферу того времени, характеры и образы главных участвующих лиц, и о той любви, которую вложила в эту работу съемочная группа. Несмотря на некоторые спорные моменты, такие как присутствие мата и жестоких сцен, характерных для 90-х годов, Светлана Кашина считает, что сериал выполнен с душой и уважением к памяти основателя группы Александра Шишинина. История «Комбинации» — это не просто рассказ о музыке, но и напоминание о трудностях и достижениях целого поколения, стремящегося к своим мечтам.