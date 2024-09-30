Экс-солистка «Комбинации» Светлана Кашина поделилась впечатлениями о сериале

Posted 30 сентября, 14:09
Published 30 сентября, 14:09
Modified 30 сентября, 14:11
Updated 30 сентября, 14:11
Жительница Нижнего Тагила и экс-участница группы «Комбинация» Светлана Кашина поделилась своими впечатлениями о сериале с редакцией TagilCity.ru и рассказала о том, насколько точно создателям кинокартины удалось передать ту самую атмосферу того времени, характеры и образы главных участвующих лиц, и о той любви, которую вложила в эту работу съемочная группа. Несмотря на некоторые спорные моменты, такие как присутствие мата и жестоких сцен, характерных для 90-х годов, Светлана Кашина считает, что сериал выполнен с душой и уважением к памяти основателя группы Александра Шишинина. История «Комбинации» — это не просто рассказ о музыке, но и напоминание о трудностях и достижениях целого поколения, стремящегося к своим мечтам.
Не берусь оценивать как критик, я посмотрела четыре серии, весь сериал я еще не видела. Расстраивает наличие некоторых трешовых моментов, в том числе мата. Да, вся обстановка девяностых годов, разборки без прикрас. Атмосферу передали верно. Да, как было. Мне трудно судить художественную ценность фильма. Узнаю много моментов из жизни, очень хорошо, что вспомнили личность Александра Шишинина. Материал для молодого поколения преподносят хорошо, чтобы знали как было на самом деле, — делится мнением с корреспондентом TagilCity.ru экс-солистка «Комбинации» Светлана Кашина.
Светлана Кашина отметила, что, хотя она не принимала непосредственного участия в съемках, она согласилась, чтобы ее имя и образ были использованы в сериале. По словам Светланы, несмотря на художественные преувеличения, сериал передает атмосферу того времени и показывает реальные события из жизни участников группы.
Мне позвонил администратор съемочной группы и попросили разрешение на использование моего имени и моего образа, я дала добро. Сценарий сериала не читала. В съемках не участвовала. Сам фильм наполовину художественный, поэтому вымысла там достаточно много. Мне сказали, что появлюсь в конце сериала, до трагического момента с убийством продюсера. Я пришла в январе 1992 года, а убили его в марте 1993. Год с небольшим я с ним проработала, — рассказала редакции TagilCity.ru Светлана Кашина.
Она особенно выделила то, как передали образ продюсера группы Александра Шишинина, отметив его близость к характеру оригинального персонажа.
Скажу, что сделано с любовью и с добротой к Саше. Его персонаж максимально соответствует настоящему Саше, живому. Черты характера переданы достаточно близко. Его находчивость, жизнелюбие, бесконечная доброта и стремление к осуществлению своей мечты. Его образ в сериале мне нравится, хотя, конечно, визуально очень далек от прототипа Никита Кологривый, но черты характера очень близки, — рассказала Светлана Кашина.
Светлану Кашину в сериале играет молодая актриса Екатерина Гончарова известная по таким работам как «Тайны следствия», «Великолепная пятерка», «Крепкие орешки», к слову актриса родилась в 1995 году, за год до этого группа «Комбинация» выпустила свой шестой студийный альбом под названием «Самая, самая».
С актрисой Екатериной Гончаровой мы не знакомы и не общались. Ничего сказать не могу, пока и эти серии не видела, — уточнила Светлана Кашина.
Новый сериал под названием «Комбинация», выпущенный на отечественном онлайн-кинотеатре с 6 сентября, повествует о создании первой в СССР женской поп-группы с одноименным названием. Этот биографический проект обещает раскрыть историю творческого пути легендарного коллектива, ставшего знаковым явлением на советской эстраде конца 80-х — начала 90-х годов.
Сериал представляет собой захватывающий рассказ о том, как в 1988 году Александр Шишинин вдохновившись рождением дочери, решил кардинально изменить свою жизнь и создать уникальный музыкальный коллектив. В центре внимания — путь группы к славе, их взлеты и падения, а также личные истории солисток.
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