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Posted 30 сентября, 06:01

Published 30 сентября, 06:01

Modified 30 сентября, 06:03

Updated 30 сентября, 06:03

Электрички встали на Вторчермете в Екатеринбурге

Электрички встали на Вторчермете в Екатеринбурге

30 сентября 2024, 06:01
Фото: 1MI
Движение электричек остановилось в районе Вторчермета в Екатеринбурге. Инцидент случился 30 сентября 2024 года.

Пассажиров из-за остановки пришлось высадить. По словам очевидцев, движение возобновилось спустя полчаса, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По какой причине произошла остановка — неизвестно.

Напомним, 25 сентября 2024 года в районе Эльмаша в Екатеринбурге остановилось движение нескольких трамваев, которые направлялись в Верхнюю Пышму. Это произошло из-за аварии с перевернувшейся машиной на перекрестке.

В дорожном происшествии пострадали четыре человека. Движение транспорта было осложнено в обе стороны.

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