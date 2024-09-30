Электрички встали на Вторчермете в Екатеринбурге

Posted 30 сентября, 06:01
Published 30 сентября, 06:01
Modified 30 сентября, 06:03
Updated 30 сентября, 06:03
Пассажиров из-за остановки пришлось высадить. По словам очевидцев, движение возобновилось спустя полчаса, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По какой причине произошла остановка — неизвестно.
Напомним, 25 сентября 2024 года в районе Эльмаша в Екатеринбурге остановилось движение нескольких трамваев, которые направлялись в Верхнюю Пышму. Это произошло из-за аварии с перевернувшейся машиной на перекрестке.
В дорожном происшествии пострадали четыре человека. Движение транспорта было осложнено в обе стороны.
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