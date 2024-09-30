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Posted 30 сентября, 08:37

Published 30 сентября, 08:37

Modified 30 сентября, 08:39

Updated 30 сентября, 08:39

Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ начала работу в Свердловской области

Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ начала работу в Свердловской области

30 сентября 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области открыли Горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

Горячая линия будет работать в регионе до 11 октября, сообщает областной Роспотребнадзор.

Специалисты горячей линии научат отличать гриппа от ОРВИ по симптоматике.

Кроме того, свердловчанам расскажут какие профилактические мероприятия надо выполнять, чтобы не заболеть, а также о том, как лечиться, если болезнь уже проявилась.

Ведомство также напоминает о пользе прививок от гриппа. Данная мера позволяет избежать осложнений.

Напомним, заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла на 20% за неделю.

Врач Болибок ожидает всплеск заболеваемости гриппом примерно к концу ноября
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#Екатерина Смирнова#Общество#Грипп#Здоровье#ОРВИ#Екатеринбург
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