Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ начала работу в Свердловской области

Posted 30 сентября, 08:37
Published 30 сентября, 08:37
Modified 30 сентября, 08:39
Updated 30 сентября, 08:39
Горячая линия будет работать в регионе до 11 октября, сообщает областной Роспотребнадзор.
Специалисты горячей линии научат отличать гриппа от ОРВИ по симптоматике.
Кроме того, свердловчанам расскажут какие профилактические мероприятия надо выполнять, чтобы не заболеть, а также о том, как лечиться, если болезнь уже проявилась.
Ведомство также напоминает о пользе прививок от гриппа. Данная мера позволяет избежать осложнений.
Напомним, заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла на 20% за неделю.
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