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Posted 30 сентября, 07:41

Published 30 сентября, 07:41

Modified 30 сентября, 09:16

Updated 30 сентября, 09:16

Екатеринбуржцы пожаловались в прокуратуру из-за дверей в школьном туалете

История с прозрачными дверями в школьном туалете Екатеринбурга получила продолжение

30 сентября 2024, 07:41
Фото: 1MI

Екатеринбуржцы пожаловались в прокуратуру из-за дверей в школьном туалете

История с прозрачными дверями в школьном туалете гимназии №13 в Екатеринбурга получила продолжение. Родители учеников написали жалобу в прокуратуру.

Родителей учеников гимназии №13 в столице Урала возмутили прозрачные двери в туалетах.

Напомним, двери в туалете гимназии сделали из прозрачного стекла. Таким образом в школе борются с курением.

Однако такие меры борьбы с курильщиками не устроили родителей. В результате они пожаловались в прокуратуру.

Как рассказали родители, дети настолько сильно стесняются ходить в такой туалет, что один из учеников испачкал брюки. Теперь над ним все смеются.

В туалет не могут ходить как ученики младших классов, так и старшеклассники.

Однако часть родителей уверена, что это лучший способ борьбы с курением, драками и вандализмом.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Школа#Екатеринбург#Инцидент
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