История с прозрачными дверями в школьном туалете Екатеринбурга получила продолжение

Posted 30 сентября, 07:41
Published 30 сентября, 07:41
Modified 30 сентября, 09:16
Updated 30 сентября, 09:16
Родителей учеников гимназии №13 в столице Урала возмутили прозрачные двери в туалетах.
Напомним, двери в туалете гимназии сделали из прозрачного стекла. Таким образом в школе борются с курением.
Однако такие меры борьбы с курильщиками не устроили родителей. В результате они пожаловались в прокуратуру.
Как рассказали родители, дети настолько сильно стесняются ходить в такой туалет, что один из учеников испачкал брюки. Теперь над ним все смеются.
В туалет не могут ходить как ученики младших классов, так и старшеклассники.
Однако часть родителей уверена, что это лучший способ борьбы с курением, драками и вандализмом.
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