Итоги недели: НМУ, перцы с вирусом и ход строительства станция «Южная»

Posted 30 сентября, 06:31
Published 30 сентября, 06:31
Modified 30 сентября, 06:33
Updated 30 сентября, 06:33
С 23 сентября в Нижнем Тагиле не были зафиксированы превышения по веществам-загрязнителям — ни по официальным данным «Уральского УГМС», ни по замерам газоанализатором редакции TagilCity.ru. Тем не менее, горожане замечали дым кирпичного цвета над ЕВРАЗ НТМК и делились фотографиями.
Также с четверга — 26 сентября — в городе объявлено предупреждение об НМУ. Это значит, что в Нижнем Тагиле держатся условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Режим введен до 20 часов 30 сентября. Будет ли он продлен — пока непонятно.
Добавим, что в сентябре превышение по выбросам было зафиксировано два дня — 3 и 5 сентября. С последней даты и до 26 числа включительно вещества-загрязнители на стационарных постах и при помощи прибора «Геолан-1П» в городе не ловили.
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