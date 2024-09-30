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Posted 30 сентября, 06:31

Published 30 сентября, 06:31

Modified 30 сентября, 06:33

Updated 30 сентября, 06:33

Итоги недели: НМУ, перцы с вирусом и ход строительства станция «Южная»

Итоги недели: НМУ, перцы с вирусом и ход строительства станция «Южная»

30 сентября 2024, 06:31
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Выбросы
Вспоминаем события в Нижнем Тагиле и Свердловской области, которые вошли в экологическую повестку минувшей недели — с 23 по 29 сентября.

С 23 сентября в Нижнем Тагиле не были зафиксированы превышения по веществам-загрязнителям — ни по официальным данным «Уральского УГМС», ни по замерам газоанализатором редакции TagilCity.ru. Тем не менее, горожане замечали дым кирпичного цвета над ЕВРАЗ НТМК и делились фотографиями.

Также с четверга — 26 сентября — в городе объявлено предупреждение об НМУ. Это значит, что в Нижнем Тагиле держатся условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Режим введен до 20 часов 30 сентября. Будет ли он продлен — пока непонятно.

Добавим, что в сентябре превышение по выбросам было зафиксировано два дня — 3 и 5 сентября. С последней даты и до 26 числа включительно вещества-загрязнители на стационарных постах и при помощи прибора «Геолан-1П» в городе не ловили.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Мусор#Выбросы#Рыба#Вредные вещества#Екатеринбург#Качество воздуха
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