Итоги недели: НМУ, перцы с вирусом и ход строительства станция «Южная»

С 23 сентября в Нижнем Тагиле не были зафиксированы превышения по веществам-загрязнителям — ни по официальным данным «Уральского УГМС», ни по замерам газоанализатором редакции TagilCity.ru. Тем не менее, горожане замечали дым кирпичного цвета над ЕВРАЗ НТМК и делились фотографиями.