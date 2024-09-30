Изувеченная подростком девочка из Верхней Пышмы выписана из больницы

Инцидент произошел в поселке Мостовском в Верхней Пышме 15 сентября. Между подростками установились неприязненные отношения, и когда парень встретил девочки около леса на пустыре, он решил отомстить. Свою жертву он ударил камнем, оттащил в лес и оставил. Нашли ее спустя несколько часов в бессознательном состоянии.