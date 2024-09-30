Изувеченная подростком девочка из Верхней Пышмы выписана из больницы

Posted 30 сентября, 15:50
Published 30 сентября, 15:50
Modified 30 сентября, 15:52
Updated 30 сентября, 15:52
Школьница перенесла оперативное вмешательство. Ей предстоит длительная реабилитация, сообщили Ura.ru родственники девочки.
Инцидент произошел в поселке Мостовском в Верхней Пышме 15 сентября. Между подростками установились неприязненные отношения, и когда парень встретил девочки около леса на пустыре, он решил отомстить. Свою жертву он ударил камнем, оттащил в лес и оставил. Нашли ее спустя несколько часов в бессознательном состоянии.
Школьница проходила лечение в екатеринбургской больнице №9.
Ранее врачи спасли жизнь человека с проникающим ножевым ранением сердца.
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