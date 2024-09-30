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Posted 30 сентября, 15:50

Published 30 сентября, 15:50

Modified 30 сентября, 15:52

Updated 30 сентября, 15:52

Покалеченную подростком девочку из Верхней Пышмы выписали из больницы

Изувеченная подростком девочка из Верхней Пышмы выписана из больницы

30 сентября 2024, 15:50
Фото: Изображение Midjourney

Покалеченную подростком девочку из Верхней Пышмы выписали из больницы

12-летняя девочка, которую сосед, 15-летний подросток, ударил камнем по голове, идет на поправку. Ее выписали из больницы.

Школьница перенесла оперативное вмешательство. Ей предстоит длительная реабилитация, сообщили Ura.ru родственники девочки.

Инцидент произошел в поселке Мостовском в Верхней Пышме 15 сентября. Между подростками установились неприязненные отношения, и когда парень встретил девочки около леса на пустыре, он решил отомстить. Свою жертву он ударил камнем, оттащил в лес и оставил. Нашли ее спустя несколько часов в бессознательном состоянии.

Школьница проходила лечение в екатеринбургской больнице №9.

Ранее врачи спасли жизнь человека с проникающим ножевым ранением сердца.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Ребенок#Больница#Подростки#Верхняя Пышма#Нападение#Травмы#Екатеринбург
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