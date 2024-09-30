На 12 рублей подорожало за год молоко в Свердловской области

Posted 30 сентября, 12:34
Published 30 сентября, 12:34
Modified 30 сентября, 12:36
Updated 30 сентября, 12:36
А в начале 2024 года молоко в регионе стоило 69,44 рубля. Стоит отметить, что в конце лета дороже всего за литр платили жители Каменска-Уральского (76,46 рубля).
Далее, среди других крупных городов Свердловской области, в списке значится Серов. Там любителям молока приходилось в августе отдавать в среднем 75,71 рубля. На третьем месте, согласно статистике, находится Екатеринбург с ценой в 75,27 рубля.
Замыкают список Нижний Тагил и Первоуральск. Там молоко стоило 73,67 рубля и 73,04 рубля соответственно, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что на Урале Федеральная антимонопольная служба проверит 14 крупных торговых сетей. Специалисты будут анализировать цены на различные продукты питания, а затем, если выявятся нарушения, принимать меры реагирования.
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