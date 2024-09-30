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Posted 30 сентября, 12:34

Published 30 сентября, 12:34

Modified 30 сентября, 12:36

Updated 30 сентября, 12:36

В Свердловской области за год цена на молоко взлетела на 19%

На 12 рублей подорожало за год молоко в Свердловской области

30 сентября 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области за год цена на молоко взлетела на 19%

В августе 2024 года цена литра питьевого коровьего молока в Свердловской области в среднем составила 74,86 рубля. Годом ранее, в августе 2023 года, продукт обходился покупателям в 62,59 рубля.

А в начале 2024 года молоко в регионе стоило 69,44 рубля. Стоит отметить, что в конце лета дороже всего за литр платили жители Каменска-Уральского (76,46 рубля).

Далее, среди других крупных городов Свердловской области, в списке значится Серов. Там любителям молока приходилось в августе отдавать в среднем 75,71 рубля. На третьем месте, согласно статистике, находится Екатеринбург с ценой в 75,27 рубля.

Замыкают список Нижний Тагил и Первоуральск. Там молоко стоило 73,67 рубля и 73,04 рубля соответственно, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что на Урале Федеральная антимонопольная служба проверит 14 крупных торговых сетей. Специалисты будут анализировать цены на различные продукты питания, а затем, если выявятся нарушения, принимать меры реагирования.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Продукты#Деньги#Статистика#Магазин#Молоко#Покупатели#Екатеринбург
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