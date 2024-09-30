Почему озимый лук уходит в стрелы, а луковицы остаются мелкими: ответ оказался прост

Posted 30 сентября, 10:49
Published 30 сентября, 10:49
Modified 30 сентября, 10:51
Updated 30 сентября, 10:51
Стрелкование озимого лука — довольно распространенная проблема, которая связана с несколькими факторами. Повлиять на все причины садовод не может. Например, нельзя воздействовать на резкие погодные перепады или переувлажнение почвы. Тем не менее, некоторые моменты все же можно учесть. Так, лук уходит в стрелку из-за неправильного хранения и подготовки семян к посадке. Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» рассказали, что нужно сделать с севком, чтобы он рос и развивался правильно.
И первое условие, на которое необходимо обращать внимание, это хранение посадочного материала. Семена нельзя помещать в полиэтиленовые пакеты, где они не смогут «дышать». Лучше всего хранить севок в сетках или полотняных мешках, которые пропускают воздух.
Второй момент, который необходимо учитывать дачникам, это место хранения. Нельзя помещать семена лука в сырые места с доступом света. Семена должны содержаться в темном и сухом помещении, тогда они сохранят все свои свойства.
Третье обязательное условие — правильная подготовка семян.
Чтобы лук-севок не пошел в стрелку перед посадкой его необходимо как следует прогреть. Положите семена в сетку и поставьте на батарею при температуре 30 градусов ровно на сутки. Кроме того, за два-три часа до посадки лука обязательно замочите его в стимуляторах и биопрепаратах. Тогда он быстро пойдет в рост и не будет болеть, — рекомендуют эксперты.
Какие еще есть причины стрелкования лука? По словам агрономов, если после посадки были теплые периоды, а затем резкое похолодание, это может вызвать раннее стрелкование. Мягкая зима и ранняя весна также могут спровоцировать этот процесс.
Также некоторые сорта лука более склонны к образованию стрел. Использование сортов, не подходящих для озимого выращивания, может привести к проблемам. Крупные севки более склонны к стрелкованию, поэтому рекомендуется использовать средние по размеру луковицы.
И, конечно же, нужно учитывать такие факторы, как недостаток питательных веществ, плохой дренаж почвы и избыточное или недостаточное увлажнение.
Соблюдение оптимальных условий выращивания и агротехнических рекомендаций поможет снизить вероятность ухода лука в стрелку и поможет вырастить богатый урожай.
Ранее эксперты рассказали, как приготовить компост из опавшей листвы.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14