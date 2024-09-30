Почему озимый лук уходит в стрелы, а луковицы остаются мелкими: ответ оказался прост

Стрелкование озимого лука — довольно распространенная проблема, которая связана с несколькими факторами. Повлиять на все причины садовод не может. Например, нельзя воздействовать на резкие погодные перепады или переувлажнение почвы. Тем не менее, некоторые моменты все же можно учесть. Так, лук уходит в стрелку из-за неправильного хранения и подготовки семян к посадке. Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» рассказали, что нужно сделать с севком, чтобы он рос и развивался правильно.