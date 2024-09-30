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Posted 30 сентября, 13:13

Published 30 сентября, 13:13

Modified 30 сентября, 13:15

Updated 30 сентября, 13:15

В Свердловской области резко подешевела морковь

Почти на 9% за неделю подешевела морковь в Свердловской области

30 сентября 2024, 13:13
Фото: 1MI

В Свердловской области резко подешевела морковь

На 8,65% за неделю 16 по 23 сентября снизилась цена на морковь в Свердловской области. В среднем покупатели платили за килограмм 46,9 рубля.

Морковь, согласно данным статистики, стала лидером по снижению цен на овощи, которые осенью продолжают дешеветь. Так, кило картошки можно было приобрести за 36,96 рубля (-3,68%), капусты — за 35,08 рубля (-3,57%), репчатого лука — за 38,97 рубля (-3,96%), выяснила редакция TagilCity.ru.

А вот огурцы продолжают дорожать. За неделю цена на них поднялась до 120,39 рубля (+4,18%). Также среди списка продуктов, которые за которые приходилось платить больше, значатся сливочное масло (1 034,22 рубля, +2,39%), сухие смеси для детей (1 242,5 рубля, +1.59%), твердые сыры (850,3, +1,22%), куриные яйца (100,35 рубля, +0,2%) и другие.

Напомним, что за год в Свердловской области литр молока подорожал на 12 рублей.

Капуста и картошка резко подешевели в Свердловской области
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