Почти на 9% за неделю подешевела морковь в Свердловской области

Posted 30 сентября, 13:13
Published 30 сентября, 13:13
Modified 30 сентября, 13:15
Updated 30 сентября, 13:15
Морковь, согласно данным статистики, стала лидером по снижению цен на овощи, которые осенью продолжают дешеветь. Так, кило картошки можно было приобрести за 36,96 рубля (-3,68%), капусты — за 35,08 рубля (-3,57%), репчатого лука — за 38,97 рубля (-3,96%), выяснила редакция TagilCity.ru.
А вот огурцы продолжают дорожать. За неделю цена на них поднялась до 120,39 рубля (+4,18%). Также среди списка продуктов, которые за которые приходилось платить больше, значатся сливочное масло (1 034,22 рубля, +2,39%), сухие смеси для детей (1 242,5 рубля, +1.59%), твердые сыры (850,3, +1,22%), куриные яйца (100,35 рубля, +0,2%) и другие.
Напомним, что за год в Свердловской области литр молока подорожал на 12 рублей.
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