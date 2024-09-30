Почти на 9% за неделю подешевела морковь в Свердловской области

А вот огурцы продолжают дорожать. За неделю цена на них поднялась до 120,39 рубля (+4,18%). Также среди списка продуктов, которые за которые приходилось платить больше, значатся сливочное масло (1 034,22 рубля, +2,39%), сухие смеси для детей (1 242,5 рубля, +1.59%), твердые сыры (850,3, +1,22%), куриные яйца (100,35 рубля, +0,2%) и другие.