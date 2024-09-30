Постельные клопы не испортят вашу жизнь: как избавиться от маленьких кровопийц

Posted 30 сентября, 13:14
Published 30 сентября, 13:14
Modified 30 сентября, 13:16
Updated 30 сентября, 13:16
Домашние клопы — это удивительные создания, которые просто поражают воображение своей уникальной живучестью. Знали ли вы, что один постельный клоп в один присест выпивает объем крови, в семь раз превышающий его вес? И это еще не все: если рядом нет подходящей пищи (а больше всего клопы любят именно человеческую кровь), то они могут сесть на жесткую диету и жить без еды до 40 недель! Такие свойства делают борьбу с этими насекомыми чрезвычайно сложной. И все же победить их можно.
Постельные клопы (Cimex lectularius) — это небольшие, плоские, овальные насекомые. Они обычно коричневого или красновато-коричневого цвета. Взрослые особи достигают размеров около 4-5 мм в длину. У них плоское и овальное тело, которое становится более округлым после того, как они напьются крови. Крыльев нет, но они обладают хорошо развитыми ногами и усиками. Голова у клопа маленькая с выдающимися глазами. Ротовой аппарат приспособлен для прокалывания кожи и высасывания крови. Личинки (нимфы) похожи на взрослых особей, но они светлее, меньше и прозрачнее, что делает их сложными для обнаружения.
Если у вас возникли подозрения на наличие клопов, обратите внимание на такие признаки, как маленькие пятна крови на простынях, черные точки (их экскременты) на постели или мебельных швах, и запах, напоминающий испорченные ягоды.
По внешнему виду экскременты постельных клопов похожи на черный перец или молотую кофейную гущу, — обращают внимание эксперты портала ideya-v-dome.ru.
Начните с осмотра кровати. Особое внимание уделите швам матраца, подушкам и каркасу кровати. Осмотрите все прилегающие мебельные элементы — стулья, диваны, тумбочки.
Исследуйте любые щели в стенах, плинтусы и вокруг розеток, так как клопы могут прятаться в укромных местах.
Весь текстиль, включая постельное белье, занавески и одежду, нужно постирать при высокой температуре (60 градусов и выше). Тщательно пропылесосьте все поверхности, уделяя внимание труднодоступным местам. Мешок после использования сразу выбросьте. Кроме того, эффективно уничтожает клопов, их яйца и личинки пароочиститель. Можно даже воспользоваться обычным отпаривателем для одежды и как следует пройтись по матрасам и одеялам.
Используйте специализированные инсектициды, предназначенные для борьбы с постельными клопами. Следуйте инструкциям на упаковке и уделите внимание местам, где чаще всего встречаются клопы. Обязательно убедитесь, что средства безопасны для использования в жилых помещениях и не вредят людям и домашним животным.
Если все это не помогает, то действовать необходимо более решительно: избавьтесь от старых матрасов, одеял, а при необходимости — и диванов. Конечно, постельные клопы — это не клещи, смертельно опасных инфекций они не переносят, хотя и пьют кровь. Однако они способны стать источником постоянных аллергических реакций, ослабления иммунитета и частых простуд.
Укусы постельных клопов обычно появляются в виде скоплений или рядов на открытых участках тела, таких как руки, плечи, шея или ноги. Укусы могут чесаться и напоминать небольшие красные рубцы или комариные укусы, — говорят эксперты.
Можно, если следовать некоторым советам. Например, нужно с осторожностью покупать мебель с рук. Стоит она на порядок дешевле, но вместе с ней вы можете приобрести головную боль на долгие годы. Также клопы могут жить в б/у технике, музыкальных центрах и даже системных блоках компьютеров.
Наденьте на матрасы и подушки чехлы, устойчивые к клопам — они есть в продаже. Регулярно пылесосьте и проводите уборку в квартире, заглядывая в том числе за диваны и кровати.
Если самостоятельные усилия не приносят результата или если заражение слишком обширное, рекомендуем обратиться к профессиональной службе дезинсекции. Специалисты смогут провести более эффективную обработку и избавить ваше жилище от клопов.
А вот с помощью этих натуральных средств можно избавиться от тараканов в доме.
Источник: ideya-v-dome.ru.
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