Постельные клопы не испортят вашу жизнь: как избавиться от маленьких кровопийц

Домашние клопы — это удивительные создания, которые просто поражают воображение своей уникальной живучестью. Знали ли вы, что один постельный клоп в один присест выпивает объем крови, в семь раз превышающий его вес? И это еще не все: если рядом нет подходящей пищи (а больше всего клопы любят именно человеческую кровь), то они могут сесть на жесткую диету и жить без еды до 40 недель! Такие свойства делают борьбу с этими насекомыми чрезвычайно сложной. И все же победить их можно.