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Posted 30 сентября, 05:21

Published 30 сентября, 05:21

Modified 30 сентября, 05:23

Updated 30 сентября, 05:23

Приставы в Екатеринбурге нашли машину должника

Приставы в Екатеринбурге нашли машину должника

30 сентября 2024, 05:21
Фото: 1MI
У жителя Екатеринбурга приставы нашли машину FIAT DUCATO, который он пытался спрятать.

Задолженность екатеринбуржца составляет 418 тысяч рублей. Он не погашал образовавшийся долг и скрывался от приставов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Судебный пристав вынес решение о запрете на регистрационные действия с транспортным средством и объявил его в розыск. Вскоре в интернете было обнаружено объявление об услугах грузоперевозок.

Пристав под видом заказчика встретился с должником и арестовал транспорт. Если горожанин в ближайшее время не устранит долг, технику передадут в Росимущество.

Напомним, у жителя Екатеринбурга из-за долгов арестовали автомобиль.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Автомобиль#Долг#Задолженность#Должник#Судебные приставы#Екатеринбург
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