Приставы в Екатеринбурге нашли машину должника

Posted 30 сентября, 05:21
Published 30 сентября, 05:21
Modified 30 сентября, 05:23
Updated 30 сентября, 05:23
Задолженность екатеринбуржца составляет 418 тысяч рублей. Он не погашал образовавшийся долг и скрывался от приставов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Судебный пристав вынес решение о запрете на регистрационные действия с транспортным средством и объявил его в розыск. Вскоре в интернете было обнаружено объявление об услугах грузоперевозок.
Пристав под видом заказчика встретился с должником и арестовал транспорт. Если горожанин в ближайшее время не устранит долг, технику передадут в Росимущество.
Напомним, у жителя Екатеринбурга из-за долгов арестовали автомобиль.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14