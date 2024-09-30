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Posted 30 сентября, 05:48

Published 30 сентября, 05:48

Modified 30 сентября, 05:50

Updated 30 сентября, 05:50

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга станет дешевле на 13 рублей

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга станет дешевле на 13 рублей

30 сентября 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге для некоторых пассажиров станет ниже цена проезда в общественном транспорте. Эту меру введут с 10 октября до 31 декабря 2024 года.

Так, для тех, кто будет оплачивать поездку по QR-кодам, цена поездки составит 20 рублей, рассказал глава города Алексей Орлов.

Такую меру введут только в наземных транспортных средствах, в метро она действовать не будет. В автобусах и троллейбусах установят таблички с QR-кодами, а также с NFC-метками.

Напомним, в Нижнем Тагиле в некоторых автобусах установили терминалы для безналичной оплаты проезда. Пока их поставили только на трех маршрутах.

В пригородных автобусах Нижнего Тагила вырастет стоимость проезда
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