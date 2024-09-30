Проректор УрФУ в Екатеринбурге скончался на 65 году жизни

Posted 30 сентября, 08:24
Published 30 сентября, 08:24
Modified 30 сентября, 08:26
Updated 30 сентября, 08:26
Полтавец окончил в 1982 году с отличием физфак УрГУ. В 90-х годах он стал одним из тех, кто ввел компьютерные технологии в высшее учебное заведение. В должности проректора работал на протяжении нескольких лет с 2015 года.
О смерти Полтавца стало известно из публикации в Telegram-канале УрФУ.
Напомним, 14 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле не стало руководителя Дворца культуры имени Окунева Галины Поступинской. В своей должности она работала с 1980 года.
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