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Posted 30 сентября, 08:24

Published 30 сентября, 08:24

Modified 30 сентября, 08:26

Updated 30 сентября, 08:26

Проректор УрФУ в Екатеринбурге скончался на 65 году жизни

Проректор УрФУ в Екатеринбурге скончался на 65 году жизни

30 сентября 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге умер 64-летний проректор УрФУ по IT Андрей Полтавец. Его не стало 28 сентября 2024 года.

Полтавец окончил в 1982 году с отличием физфак УрГУ. В 90-х годах он стал одним из тех, кто ввел компьютерные технологии в высшее учебное заведение. В должности проректора работал на протяжении нескольких лет с 2015 года.

О смерти Полтавца стало известно из публикации в Telegram-канале УрФУ.

Напомним, 14 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле не стало руководителя Дворца культуры имени Окунева Галины Поступинской. В своей должности она работала с 1980 года.

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