Птицы падают с неба в Нижнем Тагиле. Как им помочь?

Posted 30 сентября, 05:42
Published 30 сентября, 05:42
Modified 30 сентября, 05:44
Updated 30 сентября, 05:44
По словам специалиста, скоро наступит период, когда птицы начнут падать с большой высоты, врезаясь в окна и падать с деревьев. Это может происходить как массово, так и в единичных случаях. Особенно часто такие ситуации случаются с мелкими птичками, такими как свиристели. Как стоит поступать всем неравнодушным людям в таком случае, рассказала руководитель центра реабилитации «Солнечная птица» Юлия Жеребцова.
Первое, что следует сделать, если вы нашли упавшую птицу, — аккуратно собрать ее в коробку, предварительно положив на дно мягкую ткань или бумажные салфетки. Голова птицы должна быть немного приподнята над туловищем, чтобы предотвратить возможные повреждения и затекания. Также стоит помнить, что нельзя поить птицу водой, поскольку это может привести к серьезным осложнениям, — рассказала редакции TagilCity.ru Юлия Жеребцова.
Оказавшись в коробке, птица получит возможность прийти в себя после пережитого стресса. Важно следить за тем, чтобы температура воздуха в месте хранения была комфортной для птицы. Если вы заметили признаки болезни или травмы, необходимо обратиться к ветеринару.
Причины падения птиц могут быть различными. Часто птицы теряют ориентацию из-за недостатка пищи или нарушения поведения вследствие болезни. Иногда причиной становятся экстремальные погодные условия или хищники.
Молодые и ослабленные особи особенно подвержены риску. Специалисты рекомендуют сразу осматривать их на предмет наличия каких-либо заболеваний или патологий. Если птица выглядит слабой или ведет себя странно, лучше не рисковать и показать её специалисту.
Ранее мы писали о том, почему в городах сначала упала популяция воробьев и почему позже птицы стали возвращаться.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14