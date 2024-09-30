Птицы падают с неба в Нижнем Тагиле. Как им помочь?

По словам специалиста, скоро наступит период, когда птицы начнут падать с большой высоты, врезаясь в окна и падать с деревьев. Это может происходить как массово, так и в единичных случаях. Особенно часто такие ситуации случаются с мелкими птичками, такими как свиристели. Как стоит поступать всем неравнодушным людям в таком случае, рассказала руководитель центра реабилитации «Солнечная птица» Юлия Жеребцова.