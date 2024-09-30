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Posted 30 сентября, 05:42

Published 30 сентября, 05:42

Modified 30 сентября, 05:44

Updated 30 сентября, 05:44

В центре реабилитации Нижнего Тагила рассказали о вероятности падении птиц

Птицы падают с неба в Нижнем Тагиле. Как им помочь?

30 сентября 2024, 05:42
Фото: tagilcity.ru

В центре реабилитации Нижнего Тагила рассказали о вероятности падении птиц

Жители Нижнего Тагила в последнее время стали часто сталкиваться неприятным зрелищем — падающими птицами. Руководитель центра реабилитации «Солнечная птица» рассказала порталу TagilCity.ru о том, как правильно действовать в таких ситуациях, когда птицы падают с деревьев или врезаются в стекла.

По словам специалиста, скоро наступит период, когда птицы начнут падать с большой высоты, врезаясь в окна и падать с деревьев. Это может происходить как массово, так и в единичных случаях. Особенно часто такие ситуации случаются с мелкими птичками, такими как свиристели. Как стоит поступать всем неравнодушным людям в таком случае, рассказала руководитель центра реабилитации «Солнечная птица» Юлия Жеребцова.

Фото: tagilcity.ru
Первое, что следует сделать, если вы нашли упавшую птицу, — аккуратно собрать ее в коробку, предварительно положив на дно мягкую ткань или бумажные салфетки. Голова птицы должна быть немного приподнята над туловищем, чтобы предотвратить возможные повреждения и затекания. Также стоит помнить, что нельзя поить птицу водой, поскольку это может привести к серьезным осложнениям, — рассказала редакции TagilCity.ru Юлия Жеребцова.
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Оказавшись в коробке, птица получит возможность прийти в себя после пережитого стресса. Важно следить за тем, чтобы температура воздуха в месте хранения была комфортной для птицы. Если вы заметили признаки болезни или травмы, необходимо обратиться к ветеринару.

Причины падения птиц могут быть различными. Часто птицы теряют ориентацию из-за недостатка пищи или нарушения поведения вследствие болезни. Иногда причиной становятся экстремальные погодные условия или хищники.

Молодые и ослабленные особи особенно подвержены риску. Специалисты рекомендуют сразу осматривать их на предмет наличия каких-либо заболеваний или патологий. Если птица выглядит слабой или ведет себя странно, лучше не рисковать и показать её специалисту.

Ранее мы писали о том, почему в городах сначала упала популяция воробьев и почему позже птицы стали возвращаться.

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