С карточки погибшего на СВО бойца из Екатеринбурга неизвестные сняли деньги

Депутат обратился в военно-следственное управление ЦВО с просьбой взять под особый контроль ход расследования этого дела, а также планирует сделать запрос ФНС. Необходимо выяснить, была ли передана информация о смерти в банки. Об этом Максим Иванов рассказал в своем Telegram-канале.