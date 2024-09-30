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Posted 30 сентября, 11:39

Published 30 сентября, 11:39

Modified 30 сентября, 11:41

Updated 30 сентября, 11:41

С карточки погибшего на СВО бойца из Екатеринбурга неизвестные сняли деньги

С карточки погибшего на СВО бойца из Екатеринбурга неизвестные сняли деньги

30 сентября 2024, 11:39
Фото: 1MI
С карточки погибшего на СВО бойца из Екатеринбурга неизвестные сняли деньги через банкомат.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов помогает найти виновного в исчезновении со счета погибшего бойца денег.

К нему с такой просьбой обратилась семья погибшего. Родственники пояснили, что еще при жизни боец на всякий случай привязал смс-оповещения от банка к их телефону.

Спустя 17 дней после его смерти и похорон близким погибшего пришло уведомление о списании средств.

Депутат обратился в военно-следственное управление ЦВО с просьбой взять под особый контроль ход расследования этого дела, а также планирует сделать запрос ФНС. Необходимо выяснить, была ли передана информация о смерти в банки. Об этом Максим Иванов рассказал в своем Telegram-канале.

Напомним, девушка в Екатеринбурге крала деньги у таксистов с помощью сим-карт.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Смерть#Кража#Екатеринбург#Инцидент
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