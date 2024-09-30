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Posted 30 сентября, 17:12

Published 30 сентября, 17:12

Modified 30 сентября, 17:14

Updated 30 сентября, 17:14

Сериал «Комбинация», падающие с тагильского неба птицы, лучший экскурсовод РФ и арест

Сериал «Комбинация», падающие с тагильского неба птицы, лучший экскурсовод РФ и арест

30 сентября 2024, 17:12
Фото: Изображение Midjourney
Экс-солистка «Комбинации» Светлана Кашина поделилась впечатлениями об одноименном сериале. Горожанам объяснили, как помочь падающим птицам. Тагильчанин признан одним из лучших экскурсоводов России. Продлен арест газовщикам, которые проходят по делу о взрыве дома. TagilCity.ru подвел экоитоги недели.

Бывшая солистка «Комбинации» Светлана Кашина поделилась с корреспондентом TagilCity.ru впечатлениями о сериале, посвященном творчеству группы. По словам артистки, в целом атмосфера передана верно, однако ее расстроили «трешовые» сцены с матом и насилием.

Экс-солистка «Комбинации» Светлана Кашина поделилась впечатлениями о сериале
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В Центре реабилитации «Солнечная птица» рассказали о ситуациях, когда пернатые падают с неба и о том, как им могут помочь люди. Часто падение происходит из-за атаки хищников, болезней, а также при недостаточном питании. Если птица осталась жива, ее нужно положить в коробку и позволить прийти в себя. Затем ее следует показать орнитологу или ветеринару.

Птицы падают с неба в Нижнем Тагиле. Как им помочь?
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В книгу «Лучшие экскурсоводы России» российского общества «Знание» внесено имя Ивана Смагина, который работает в Центре развития туризма Нижнего Тагила. В книге собраны интересные истории и факты, рассказанные самыми известными и уважаемыми гидами страны.

В книгу «Лучшие экскурсоводы России» вошел гид из Нижнего Тагила
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Газовщики, которые обслуживали взорвавшийся дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, останутся в СИЗО до 29 января. Решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу принял суд. Об этом ходатайствовали следователи, которые работают над этим делом.

В Нижнем Тагиле продлили арест газовщикам, задержанным из-за взрыва дома
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На минувшей неделе в Нижнем Тагиле приборы не зафиксировали превышения вредных выбросов, однако тагильчане визуально наблюдали облака смога. В Рефтинском водохранилище произошла массовая гибель рыбы. А в Екатеринбурге Россельхознадзор выявил и уничтожил зараженные перцы из Узбекистана. TagilCity.ru подвел экологические итоги недели.

Итоги недели: НМУ, перцы с вирусом и ход строительства станция «Южная»
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