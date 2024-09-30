Сериал «Комбинация», падающие с тагильского неба птицы, лучший экскурсовод РФ и арест

Posted 30 сентября, 17:12
Published 30 сентября, 17:12
Modified 30 сентября, 17:14
Updated 30 сентября, 17:14
Бывшая солистка «Комбинации» Светлана Кашина поделилась с корреспондентом TagilCity.ru впечатлениями о сериале, посвященном творчеству группы. По словам артистки, в целом атмосфера передана верно, однако ее расстроили «трешовые» сцены с матом и насилием.
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В книгу «Лучшие экскурсоводы России» российского общества «Знание» внесено имя Ивана Смагина, который работает в Центре развития туризма Нижнего Тагила. В книге собраны интересные истории и факты, рассказанные самыми известными и уважаемыми гидами страны.
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На минувшей неделе в Нижнем Тагиле приборы не зафиксировали превышения вредных выбросов, однако тагильчане визуально наблюдали облака смога. В Рефтинском водохранилище произошла массовая гибель рыбы. А в Екатеринбурге Россельхознадзор выявил и уничтожил зараженные перцы из Узбекистана. TagilCity.ru подвел экологические итоги недели.
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