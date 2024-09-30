Сериал «Комбинация», падающие с тагильского неба птицы, лучший экскурсовод РФ и арест

В Центре реабилитации «Солнечная птица» рассказали о ситуациях, когда пернатые падают с неба и о том, как им могут помочь люди. Часто падение происходит из-за атаки хищников, болезней, а также при недостаточном питании. Если птица осталась жива, ее нужно положить в коробку и позволить прийти в себя. Затем ее следует показать орнитологу или ветеринару.