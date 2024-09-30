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Posted 30 сентября, 08:42

Published 30 сентября, 08:42

Modified 30 сентября, 08:44

Updated 30 сентября, 08:44

Шесть пар близнецов родилось в Свердловской области за неделю

Шесть пар близнецов родилось в Свердловской области за неделю

30 сентября 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области родилось 6 пар близнецов на протяжении минувшей недели — с 23 по 29 сентября 2024 года.

Всего в уральском регионе родилось более 320 девочек и более 360 мальчиков, рассказали в пресс-службе местного Минздрава.

Среди молодых мам также были и многодетные. Так, двое из них родили седьмого ребенка, а еще одна — восьмого. Всего за вышеуказанный срок были роды почти у 700 женщин. Большинство из них в возрасте до 35 лет.

Напомним, ранее в первом осеннем месяце 2024 года в Свердловской области были зарегистрированы 5 пар родившихся близнецов, а также одна тройня.

Четыре пары близнецов родились в Свердловской области за неделю
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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Свердловская область#Статистика#Женщины#Минздрав#Роды#Новорожденные#Девочки#Екатеринбург#Многодетные#Близнецы#Мальчики
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