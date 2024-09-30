Шесть пар близнецов родилось в Свердловской области за неделю

Posted 30 сентября, 08:42
Published 30 сентября, 08:42
Modified 30 сентября, 08:44
Updated 30 сентября, 08:44
Всего в уральском регионе родилось более 320 девочек и более 360 мальчиков, рассказали в пресс-службе местного Минздрава.
Среди молодых мам также были и многодетные. Так, двое из них родили седьмого ребенка, а еще одна — восьмого. Всего за вышеуказанный срок были роды почти у 700 женщин. Большинство из них в возрасте до 35 лет.
Напомним, ранее в первом осеннем месяце 2024 года в Свердловской области были зарегистрированы 5 пар родившихся близнецов, а также одна тройня.
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