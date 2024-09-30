Школьники из Нижнего Тагила стали призерами в Первенстве по рукопашному бою

Posted 30 сентября, 03:27
Published 30 сентября, 03:27
Modified 30 сентября, 03:29
Updated 30 сентября, 03:29
Первое место заняли Владимир Романов, Егор Зотов, Гордей Егоров, Сергей Дорохов. Кроме того, Романова наградили за Самый быстрый бой, рассказал координатор нижнетагильского патриотического центра «Вымпел» Дмитрий Костенников.
На втором месте оказались Артур Ибрагимов, Дмитрий Мальков и Артем Лобов, а на третьем — Денис Пономарев, Семен Шевелев и Парахин Виктор. Ребята занимались под руководством тренера Юрия Конева.
Напомним, спортсмен из Нижнего Тагила победил в «Кубке Лотоса» 2024 года.
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