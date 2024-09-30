Сохраняйте спокойствие! 2 октября в Нижнем Тагиле завоют сирены

Posted 30 сентября, 11:17
Published 30 сентября, 11:17
Modified 30 сентября, 11:19
Updated 30 сентября, 11:19
2 октября в 10.40 в Нижнем Тагиле на одну минуту включат все сирены. Кроме того, в это же время будут работать уличные пункты оповещения населения, выяснила редакция TagilCity.ru.
Жителей Нижнего Тагила просят соблюдать спокойствие и не отвлекаться от работы. Электросирены в этот день будут работать из-за технической проверки оборудования не только в нашем городе, но и по всей России.
Ранее сообщалось, что в проверка системы оповещения также состоится и в Екатеринбурге.
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