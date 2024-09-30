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Posted 30 сентября, 11:17

Published 30 сентября, 11:17

Modified 30 сентября, 11:19

Updated 30 сентября, 11:19

В Нижнем Тагиле завоют сирены

Сохраняйте спокойствие! 2 октября в Нижнем Тагиле завоют сирены

30 сентября 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле завоют сирены

2 октября в Нижнем Тагиле завоют сирены. Однако, пугаться не стоит.

2 октября в 10.40 в Нижнем Тагиле на одну минуту включат все сирены. Кроме того, в это же время будут работать уличные пункты оповещения населения, выяснила редакция TagilCity.ru.

Жителей Нижнего Тагила просят соблюдать спокойствие и не отвлекаться от работы. Электросирены в этот день будут работать из-за технической проверки оборудования не только в нашем городе, но и по всей России.

Ранее сообщалось, что в проверка системы оповещения также состоится и в Екатеринбурге.

В Нижнем Тагиле сработают сирены оповещения
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Гражданская оборона#Оповещение#Екатеринбург#Сирена#Звук#Сигнал
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