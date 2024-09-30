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Posted 30 сентября, 09:55

Published 30 сентября, 09:55

Modified 30 сентября, 09:57

Updated 30 сентября, 09:57

Спасатели вытащили из ванны пенсионерку в Нижнем Тагиле

Спасатели вытащили из ванны пенсионерку в Нижнем Тагиле

30 сентября 2024, 09:55
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле сотрудники экстренной службы помогли вытащить 87-летнюю женщину из ванны. Инцидент произошел 28 сентября 2024 года.

Пенсионерка упала в ванной. Ее родственница не смогла вытащить бабушку самостоятельно, поэтому пришлось вызвать спасателей, рассказали в Центре защиты населения Нижнего Тагила.

Прибывшие специалисты аккуратно достали горожанку и успокоили ее родственницу, которая разволновалась из-за произошедшего.

Напомним, в деревне Свердловской области сотрудники экстренной службы спасли двух человек из горящего жилого дома.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Спасатели#Пожилая женщина#Пенсионерка#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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