Стало известно, чем отравились студентки в Екатеринбурге

Posted 30 сентября, 10:05
Published 30 сентября, 10:05
Modified 30 сентября, 10:07
Updated 30 сентября, 10:07
По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что девушки принимали таблетки из группы миорелаксантов, которые предназначены для обезболивания, а также они успокаивающего действия при инсульте, менингите и других серьезных болезнях, пишет Ура.ру.
Екатеринбурженок в больнице ввели в искусственную кому. Через некоторое время пациенток из комы вывели, сейчас самочувствие девушек хорошее.
Напомним, девушек нашли ночью 25 сентября 2024 года на улице без сознания. Накануне вечером одна из них отпросилась у мамы в гости к подруге.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14