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Posted 30 сентября, 08:38

Published 30 сентября, 08:38

Modified 30 сентября, 08:40

Updated 30 сентября, 08:40

В Екатеринбурге купят 50 новых троллейбусов

«Старые сгорели?»: в Екатеринбурге купят 50 новых троллейбусов

30 сентября 2024, 08:38
Фото: 1MI

В Екатеринбурге купят 50 новых троллейбусов

В Екатеринбурге потратят 1,6 млрд млн рублей на покупку новых низкопольных троллейбусов с автономным ходом.

Голубые машины, впервые появившиеся в городе к его 300-летию, закупят в количестве 50 штук. Такое решение позволит обновить троллейбусный парк на 50%, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Однако когда точно екатеринбуржцы смогут прокатиться на новом транспорте — неизвестно. Пока что мэрия объявила лишь конкурс на закупку.

А старые троллейбусы где? Наконец-то сгорели? — сказала женщина, которая увидела новый троллейбус на 27 маршруте.

Мэр отметил, что в чиновники уже готовят проект закупки на новые трамваи и автобусы. Купить планируют и автобусы с «гармошкой», их пустят на самые популярные направления.

Напомним, что в Екатеринбурге жители наслаждаются невиданной щедростью — стоимость проезда при оплате по QR-коду снизилась на 13 рублей.

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#Вадим Бредников#Общество#Транспорт#Свердловская область#Автобус#Трамвай#Общественный транспорт#Троллейбусы#Троллейбус#Городской транспорт#Екатеринбург#Закупка
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