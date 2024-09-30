«Старые сгорели?»: в Екатеринбурге купят 50 новых троллейбусов

Posted 30 сентября, 08:38
Published 30 сентября, 08:38
Modified 30 сентября, 08:40
Updated 30 сентября, 08:40
Голубые машины, впервые появившиеся в городе к его 300-летию, закупят в количестве 50 штук. Такое решение позволит обновить троллейбусный парк на 50%, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.
Однако когда точно екатеринбуржцы смогут прокатиться на новом транспорте — неизвестно. Пока что мэрия объявила лишь конкурс на закупку.
А старые троллейбусы где? Наконец-то сгорели? — сказала женщина, которая увидела новый троллейбус на 27 маршруте.
Мэр отметил, что в чиновники уже готовят проект закупки на новые трамваи и автобусы. Купить планируют и автобусы с «гармошкой», их пустят на самые популярные направления.
Напомним, что в Екатеринбурге жители наслаждаются невиданной щедростью — стоимость проезда при оплате по QR-коду снизилась на 13 рублей.
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