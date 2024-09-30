Свердловские таксисты самостоятельно ищут пассажиров через соцсети

Posted 30 сентября, 13:55
Published 30 сентября, 13:55
Modified 30 сентября, 13:57
Updated 30 сентября, 13:57
Такая тенденция наблюдается не только на Среднем Урале, но и по всей стране.
Водители вынуждены искать клиентов сами, минуя агрегаторы, так как они недовольны жесткими условиями работы и высокой комиссией. Еще одной причиной стало резкое повышение цен на топливо. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на аналитическое агентство «Прессиндекс» и АНО «Цифровые платформы».
Таксисты предлагают через мессенджеры более низкую стоимость поездок. Однако, это может привести к снижению качества услуг. Кроме того, машин на линии в такси становится меньше.
Напомним, единый цвет такси планируют ввести в Свердловской области.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14