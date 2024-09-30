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Posted 30 сентября, 13:55

Published 30 сентября, 13:55

Modified 30 сентября, 13:57

Updated 30 сентября, 13:57

Свердловские таксисты самостоятельно ищут пассажиров через соцсети

Свердловские таксисты самостоятельно ищут пассажиров через соцсети

30 сентября 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney
Свердловские таксисты массово покидают агрегаторы и самостоятельно ищут пассажиров через Telegram и Вконтакте.

Такая тенденция наблюдается не только на Среднем Урале, но и по всей стране.

Водители вынуждены искать клиентов сами, минуя агрегаторы, так как они недовольны жесткими условиями работы и высокой комиссией. Еще одной причиной стало резкое повышение цен на топливо. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на аналитическое агентство «Прессиндекс» и АНО «Цифровые платформы».

Таксисты предлагают через мессенджеры более низкую стоимость поездок. Однако, это может привести к снижению качества услуг. Кроме того, машин на линии в такси становится меньше.

Напомним, единый цвет такси планируют ввести в Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Такси#Поездка#Таксист#Екатеринбург#Инцидент
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