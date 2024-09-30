Свердловские таксисты самостоятельно ищут пассажиров через соцсети

Водители вынуждены искать клиентов сами, минуя агрегаторы, так как они недовольны жесткими условиями работы и высокой комиссией. Еще одной причиной стало резкое повышение цен на топливо. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на аналитическое агентство «Прессиндекс» и АНО «Цифровые платформы».