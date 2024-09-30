Светофор на перекрестке в центре Нижнего Тагила будет отключен

Posted 30 сентября, 04:17
Published 30 сентября, 04:17
Modified 30 сентября, 04:19
Updated 30 сентября, 04:19
Дорожный объект выключат на пересечении проспектов Ленина — Мира в 9:30 на шесть с половиной часов, рассказали в городском ЦОДД.
Временное обесточивание данной техники пройдет из-за реконструкционных работ, которые делаются на электроподстанции.
Напомним, 23 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле на протяжении дневного времени был в нерабочем состоянии светофор в Дзержинском районе в связи с приостановкой подачи электричества. Во второй половине дня он снова начал работать.
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