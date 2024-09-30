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Posted 30 сентября, 04:17

Published 30 сентября, 04:17

Modified 30 сентября, 04:19

Updated 30 сентября, 04:19

Светофор на перекрестке в центре Нижнего Тагила будет отключен

Светофор на перекрестке в центре Нижнего Тагила будет отключен

30 сентября 2024, 04:17
В центральной части Нижнего Тагила в течение дня будет обесточен светофор. Его отключат 30 сентября 2024 года.

Дорожный объект выключат на пересечении проспектов Ленина — Мира в 9:30 на шесть с половиной часов, рассказали в городском ЦОДД.

Временное обесточивание данной техники пройдет из-за реконструкционных работ, которые делаются на электроподстанции.

Напомним, 23 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле на протяжении дневного времени был в нерабочем состоянии светофор в Дзержинском районе в связи с приостановкой подачи электричества. Во второй половине дня он снова начал работать.

На одном из перекрестков на ГГМ в Нижнем Тагиле не работает светофор
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