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Posted 30 сентября, 07:02

Published 30 сентября, 07:02

Modified 30 сентября, 07:04

Updated 30 сентября, 07:04

В Нижнем Тагиле женщина убила свою бабушку

Тагильчанка лишила жизни свою бабушку

30 сентября 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле женщина убила свою бабушку

В Нижнем Тагиле внучка побила свою родную бабушку. Пожилая женщина умерла от побоев.

Инцидент произошел 7 января этого года. Женщина поссорилась дома со своей 91-летней бабушкой, которая была в беспомощном состоянии из-за возраста.

Женщина толкнула ее. Когда бабушка упала, она ударила ее около 11 раз по голове и телу. Пострадавшую госпитализировали с травмами головы, груди и конечностей. Она умерла от полученных травм в лечебном учреждении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемую будут судить. Ей грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, в Ивделе мужчина лишил жизни коллегу на кладбище.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Убийство#18+#Екатеринбург
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