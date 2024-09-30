Тагильчанка лишила жизни свою бабушку

Posted 30 сентября, 07:02
Published 30 сентября, 07:02
Modified 30 сентября, 07:04
Updated 30 сентября, 07:04
Инцидент произошел 7 января этого года. Женщина поссорилась дома со своей 91-летней бабушкой, которая была в беспомощном состоянии из-за возраста.
Женщина толкнула ее. Когда бабушка упала, она ударила ее около 11 раз по голове и телу. Пострадавшую госпитализировали с травмами головы, груди и конечностей. Она умерла от полученных травм в лечебном учреждении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемую будут судить. Ей грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, в Ивделе мужчина лишил жизни коллегу на кладбище.
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